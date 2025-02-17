ВС РФ добились успехов в Харьковской и Курской областях: главное об СВО за 17 февраля

Российские военные взяли под контроль Фиголевку под Харьковом
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ВС РФ освободили от ВСУ несколько населенных пунктов за день
ВС РФ освободили от ВСУ несколько населенных пунктов за день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) добились успехов на харьковском направлении. Под контроль российских военных перешел населенный пункт Фиголевка. В Минобороны сообщили, что ВС РФ также удалось выбить украинских бойцов из Свердликово в Курской области. Главное об СВО за 17 февраля — в материале URA.RU.

Курское направление

Освобождение Свердликово

Российские военные выбили ВСУ из Свердликово Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В боях за населенный пункт принимали участие бойцы северной группировки войск.

ВСУ атаковали школу 

Украинские военные атаковали школу в селе Крупец Рыльского района Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате атаки никто не пострадал, так как школьников перевели на дистанционное обучение. Хинштейн подчеркнул, что удары ВСУ по мирным домам, школам и другим общественным зданиям демонстрируют их бесчеловечность и призвал к тому, чтобы эти преступления не оставались безнаказанными.

Харьковское направление

ВС РФ добились высот и в Харьковской области. Под контроль российской армии перешел населенный пункт Фиголевка. По данным оборонного ведомства, в боях участвовали подразделения группировки войск «Запад».

Южно-донецкое направление

Военные морской пехоты группировки «Восток» пресекли ночную смену позиций украинских вооруженных формирований на южно-донецком направлении. Артиллеристы нанесли удар по противнику 122-миллиметровыми реактивными снарядами, передает «Пятый канал». По данным разведки, полностью уничтожены пять боевых бронированных машин, станция радиоэлектронной борьбы, а также ликвидировано более 20 бойцов, идентифицированных как украинские националисты.

Удар по кабельному заводу

Российские войска нанесли удары по Запорожскому кабельному заводу — стратегическому объекту ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. 

По его словам, в результате удара были поражены три производственных корпуса завода и объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению производственных линий. Рогов уточнил, что удар по заводу остановил производство и ремонт высоковольтных кабелей, используемых ВСУ в системах связи и ПВО. На заводе также производились специальные провода стандарта MIL-STD-1553 для авиации.

Главные заявления российских чиновников

Территориальные уступки Украине

Территориальные уступки Украине во время мирных переговоров невозможны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув неприемлемость каких-либо компромиссов в этом вопросе.

Завершение горячей фазы СВО

Появилась возможность скорого завершения горячей фазы украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В дополнение к своему основному заявлению, Небензя подчеркнул, что простое прекращение огня и временная заморозка конфликта не означают полного его урегулирования.

Европу похвалили за антивоенную позицию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте предстоящего саммита в Париже по Украине отметил изменение риторики европейских стран по украинскому кризису. По его словам, теперь они стремятся к мирному урегулированию конфликта. Он призвал обратить внимание на итоги предстоящего саммита в Париже, которые могут стать ключевыми для дальнейшего развития событий в украинском кризисе.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) добились успехов на харьковском направлении. Под контроль российских военных перешел населенный пункт Фиголевка. В Минобороны сообщили, что ВС РФ также удалось выбить украинских бойцов из Свердликово в Курской области. Главное об СВО за 17 февраля — в материале URA.RU. Курское направление Освобождение Свердликово Российские военные выбили ВСУ из Свердликово Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В боях за населенный пункт принимали участие бойцы северной группировки войск. ВСУ атаковали школу  Украинские военные атаковали школу в селе Крупец Рыльского района Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате атаки никто не пострадал, так как школьников перевели на дистанционное обучение. Хинштейн подчеркнул, что удары ВСУ по мирным домам, школам и другим общественным зданиям демонстрируют их бесчеловечность и призвал к тому, чтобы эти преступления не оставались безнаказанными. Харьковское направление ВС РФ добились высот и в Харьковской области. Под контроль российской армии перешел населенный пункт Фиголевка. По данным оборонного ведомства, в боях участвовали подразделения группировки войск «Запад». Южно-донецкое направление Военные морской пехоты группировки «Восток» пресекли ночную смену позиций украинских вооруженных формирований на южно-донецком направлении. Артиллеристы нанесли удар по противнику 122-миллиметровыми реактивными снарядами, передает «Пятый канал». По данным разведки, полностью уничтожены пять боевых бронированных машин, станция радиоэлектронной борьбы, а также ликвидировано более 20 бойцов, идентифицированных как украинские националисты. Удар по кабельному заводу Российские войска нанесли удары по Запорожскому кабельному заводу — стратегическому объекту ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.  По его словам, в результате удара были поражены три производственных корпуса завода и объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению производственных линий. Рогов уточнил, что удар по заводу остановил производство и ремонт высоковольтных кабелей, используемых ВСУ в системах связи и ПВО. На заводе также производились специальные провода стандарта MIL-STD-1553 для авиации. Главные заявления российских чиновников Территориальные уступки Украине Территориальные уступки Украине во время мирных переговоров невозможны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув неприемлемость каких-либо компромиссов в этом вопросе. Завершение горячей фазы СВО Появилась возможность скорого завершения горячей фазы украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В дополнение к своему основному заявлению, Небензя подчеркнул, что простое прекращение огня и временная заморозка конфликта не означают полного его урегулирования. Европу похвалили за антивоенную позицию Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте предстоящего саммита в Париже по Украине отметил изменение риторики европейских стран по украинскому кризису. По его словам, теперь они стремятся к мирному урегулированию конфликта. Он призвал обратить внимание на итоги предстоящего саммита в Париже, которые могут стать ключевыми для дальнейшего развития событий в украинском кризисе.
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