Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) добились успехов на харьковском направлении. Под контроль российских военных перешел населенный пункт Фиголевка. В Минобороны сообщили, что ВС РФ также удалось выбить украинских бойцов из Свердликово в Курской области. Главное об СВО за 17 февраля — в материале URA.RU.
Курское направление
Освобождение Свердликово
Российские военные выбили ВСУ из Свердликово Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В боях за населенный пункт принимали участие бойцы северной группировки войск.
ВСУ атаковали школу
Украинские военные атаковали школу в селе Крупец Рыльского района Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, в результате атаки никто не пострадал, так как школьников перевели на дистанционное обучение. Хинштейн подчеркнул, что удары ВСУ по мирным домам, школам и другим общественным зданиям демонстрируют их бесчеловечность и призвал к тому, чтобы эти преступления не оставались безнаказанными.
Харьковское направление
ВС РФ добились высот и в Харьковской области. Под контроль российской армии перешел населенный пункт Фиголевка. По данным оборонного ведомства, в боях участвовали подразделения группировки войск «Запад».
Южно-донецкое направление
Военные морской пехоты группировки «Восток» пресекли ночную смену позиций украинских вооруженных формирований на южно-донецком направлении. Артиллеристы нанесли удар по противнику 122-миллиметровыми реактивными снарядами, передает «Пятый канал». По данным разведки, полностью уничтожены пять боевых бронированных машин, станция радиоэлектронной борьбы, а также ликвидировано более 20 бойцов, идентифицированных как украинские националисты.
Удар по кабельному заводу
Российские войска нанесли удары по Запорожскому кабельному заводу — стратегическому объекту ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам, в результате удара были поражены три производственных корпуса завода и объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению производственных линий. Рогов уточнил, что удар по заводу остановил производство и ремонт высоковольтных кабелей, используемых ВСУ в системах связи и ПВО. На заводе также производились специальные провода стандарта MIL-STD-1553 для авиации.
Главные заявления российских чиновников
Территориальные уступки Украине
Территориальные уступки Украине во время мирных переговоров невозможны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув неприемлемость каких-либо компромиссов в этом вопросе.
Завершение горячей фазы СВО
Появилась возможность скорого завершения горячей фазы украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В дополнение к своему основному заявлению, Небензя подчеркнул, что простое прекращение огня и временная заморозка конфликта не означают полного его урегулирования.
Европу похвалили за антивоенную позицию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте предстоящего саммита в Париже по Украине отметил изменение риторики европейских стран по украинскому кризису. По его словам, теперь они стремятся к мирному урегулированию конфликта. Он призвал обратить внимание на итоги предстоящего саммита в Париже, которые могут стать ключевыми для дальнейшего развития событий в украинском кризисе.
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