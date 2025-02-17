Песков похвалил Европу за антивоенную позицию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о смене риторики европейских стран в отношении украинского конфликта, подчеркнув их стремление к урегулированию ситуации. Такое заявление было сделано в контексте предстоящего саммита в Париже по Украине.
«Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт. Все остальное будем наблюдать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также призвал подождать результатов саммита и заявлений представителей Европы.
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