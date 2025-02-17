Песков похвалил Европу за антивоенную позицию

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Песков доволен риторикой Европы по украинскому конфликту
Песков доволен риторикой Европы по украинскому конфликту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о смене риторики европейских стран в отношении украинского конфликта, подчеркнув их стремление к урегулированию ситуации. Такое заявление было сделано в контексте предстоящего саммита в Париже по Украине. 

«Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт. Все остальное будем наблюдать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также призвал подождать результатов саммита и заявлений представителей Европы. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о смене риторики европейских стран в отношении украинского конфликта, подчеркнув их стремление к урегулированию ситуации. Такое заявление было сделано в контексте предстоящего саммита в Париже по Украине.  «Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало войну остановить. Это положительный факт. Все остальное будем наблюдать», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также призвал подождать результатов саммита и заявлений представителей Европы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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