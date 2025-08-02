Минфин России дал россиянам советы для борьбы с импульсивными покупками

Ведущий советник Минфина России Екатерина Турлова дала советы россиянам, как перестать совершать импульсивные покупки, особенно в онлайн-магазинах и маркетплейсах. По ее словам, простые методы самоконтроля позволяют существенно снизить число импульсивных покупок и сохранить бюджет.
«Первое правило — это правило 24 часов: если вы захотели что-то купить, добавьте товар в избранное и подождите сутки. В 80% случаев желание проходит, и человек отказывается от ненужной покупки. Второе — установить для себя недельный или дневной лимит на необязательные траты, например тысячу рублей в неделю. Это выступает психологическим ограничителем и помогает не выходить за рамки бюджета», — рассказала Турлова. Данные советы опубликованы в telegram-канале Минфина.
Также она порекомендовала использовать метод «цены в часах». Суть техники в том, чтобы перед оформлением заказа посчитать, сколько времени нужно проработать ради этой покупки. Такой подход наглядно демонстрирует реальную ценность товара по сравнению с затраченными усилиями, что часто снижает желание приобрести вещь, отметила специалист.
В настоящий момент ключевая ставка в России держится на отметке в 18%. Также сообщалось о повышении стоимости определенных продуктов. Например, в середине июля 2025 года средняя оптовая цена на курятину в России достигла 185 рублей за килограмм, что стало на 18% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Также, согласно данным от ритейлеров, в России на 7% увеличилась стоимость необходимого школьного набора. Средний чек на него составляет до 24 тысячи рублей.
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