Песков: Трамп сохраняет желание урегулировать украинский конфликт

Песков заявил, что выстраивать диалог с США нужно постепенно и терпеливо
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп сохраняет желание содействовать урегулированию украинского конфликта и обладает необходимой политической волей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дональд Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и политическую волю на это», — заявил Песков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину. По его словам, несмотря на публичные противоречия, Москва считает важным выстраивать диалог с Вашингтоном постепенно и терпеливо. Он также отметил, что восстановление двусторонних отношений России и США должно стать «дополнительным треком» дипломатической работы наряду с основными усилиями по достижению мира на Украине.

Ранее Песков подчеркивал, что президент России Владимир Путин также сохраняет готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и делает для этого многое. В то же время он отметил, что этому процессу препятствуют европейские страны, которые делают ставку на эскалацию напряженности.

