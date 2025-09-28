Экономист Кузнецова: самозанятым в России могут увеличить налоги с 2026 года

Стоимость услуг самозанятых россиян может вырасти в ближайшие годы из-за возможного повышения налога на профессиональный доход (НПД). Об этом сообщила инвестиционный советник в реестре Центрального банка, преподаватель экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юлия Кузнецова.
«Те люди, которые платили налоги, мне кажется, останутся и будут все равно платить, даже если повысят налог (на самозанятых, — прим. URA.RU). Они просто заложат вот эту маржу стоимость своей услуги в итоговую сумму, то есть будут продавать дороже, чтобы платить повышенный налог», — сказала Юлия Кузнецова в интервью радио Sputnik. Она отметила, что значительная часть самозанятых не прекратит официально работать из-за новых условий, но часть может уйти в тень.
По ее словам, несмотря на обещания Минфина не менять условия специального налогового режима до 2028 года, обсуждения новых ставок для самозанятых с 2026 года уже начались. По оценке Кузнецовой, сегодня число самозанятых в России существенно увеличилось: к ним относятся не только представители традиционных сфер, но и блогеры. Многие из них теперь предпочитают платить налоги, чтобы избежать проблем с банками и налоговой службой. Как уточнила советник, при поступлении крупных сумм на счет банки могут запросить подтверждающие документы и даже заблокировать средства при отсутствии разъяснений. Эксперт подчеркнула, что инициатива о повышении НПД связана прежде всего с необходимостью пополнения государственного бюджета.
Эксперимент по введению налога на профессиональный доход стартовал в России в 2019 году и должен продлиться до 2028 года. Сейчас самозанятые платят 4% с доходов от физических лиц и 6% — от юридических лиц. Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее предложил изменить систему регулирования труда, которая заменит режим самозанятости после 2028 года.
