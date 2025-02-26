Экономист Ткаченко: отрасль редкоземельных металлов придется создавать с нуля

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России придется с нуля создавать отрасль редкоземельных металлов
России придется с нуля создавать отрасль редкоземельных металлов Фото:

Создавать отрасль редкоземельных металлов России придется фактически с нуля. Об этом в интервью URA.RU сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«В России отрасль, в принципе, находится в запущенном состоянии. До сих пор мы покупали большие объемы у Китая. Это не просто — выкопал шахту, достал эти металлы (они в ничтожных пропорциях). Нужно разрабатывать специальные методы по вычленению этих металлов из руды, так как они не реагируют на кислород, и при их добыче необходимы более сложные химические реакции», — объяснил эксперт.

Ткаченко также отметил, что придется создавать инфраструктуру и налаживать систему реализации продукции. Но это выгодные вложения, так как редкоземельные элементы нужны будут России в больших объемах.

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Создавать отрасль редкоземельных металлов России придется фактически с нуля. Об этом в интервью URA.RU сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. «В России отрасль, в принципе, находится в запущенном состоянии. До сих пор мы покупали большие объемы у Китая. Это не просто — выкопал шахту, достал эти металлы (они в ничтожных пропорциях). Нужно разрабатывать специальные методы по вычленению этих металлов из руды, так как они не реагируют на кислород, и при их добыче необходимы более сложные химические реакции», — объяснил эксперт. Ткаченко также отметил, что придется создавать инфраструктуру и налаживать систему реализации продукции. Но это выгодные вложения, так как редкоземельные элементы нужны будут России в больших объемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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