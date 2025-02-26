Экономист Ткаченко: отрасль редкоземельных металлов придется создавать с нуля

Создавать отрасль редкоземельных металлов России придется фактически с нуля. Об этом в интервью URA.RU сказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«В России отрасль, в принципе, находится в запущенном состоянии. До сих пор мы покупали большие объемы у Китая. Это не просто — выкопал шахту, достал эти металлы (они в ничтожных пропорциях). Нужно разрабатывать специальные методы по вычленению этих металлов из руды, так как они не реагируют на кислород, и при их добыче необходимы более сложные химические реакции», — объяснил эксперт.
Ткаченко также отметил, что придется создавать инфраструктуру и налаживать систему реализации продукции. Но это выгодные вложения, так как редкоземельные элементы нужны будут России в больших объемах.
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