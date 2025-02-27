Арестовано имущество фигурантов дела о некачественных бронежилетах на два млрд

В Москве суд наложил арест на имущество и банковские счета обвиняемых в поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные Силы Российской Федерации на сумму два миллиарда рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящий момент арестованы банковские счета, автомобили, недвижимость и иное имущество обвиняемых по делу о поставках в войска бронежилетов ненадлежащего качества», — уточнил представитель правоохранительных органов. Передает агентство ТАСС. Сообщается, что арест наложен на два миллиарда рублей.
В числе обвиняемых по данному делу — несколько высокопоставленных сотрудников компании «Пикет», включая генерального директора Андрея Есипова. В числе других участников дела — начальник службы безопасности холдинга «Пикет» Михаил Кальченко, а также Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Вячеслав Портянников и Виктория Антонова. Всем им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и о взяточничестве, включая дачу и получение взяток через посредников.
Ранее следствие установило, что сотрудники компании «Пикет» похитили средства, выделенные Минобороны, поставив более 20 тысяч бронежилетов, не соответствующих госконтракту. В деле фигурируют генеральный директор «Пикета» Андрей Есипов и другие сотрудники компании. Нескольким должностным лицам Министерства обороны России могут предъявить обвинения в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов.
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