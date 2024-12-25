Сотрудникам Минобороны грозит задержание по делу о бракованных бронежилетах

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Должностным лицам в Минобороны грозит задержание по делу о некачественных бронежилетах
Должностным лицам в Минобороны грозит задержание по делу о некачественных бронежилетах Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Нескольким должностным лицам Министерства обороны России могут предъявить обвинения в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов. Сумма ущерба оценивается в два миллиарда рублей.

«Как только это [установка личностей сотрудников Минобороны] произойдет, этим лицам будут предъявлены обвинения, они будут задержаны», — сказал собеседник ТАСС из правоохранительных органов. Отмечается, что следствие уже предъявило обвинение генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову в даче взяток высокопоставленным лицам в министерстве.

Расследование дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России, фигурантами которого стали не менее девяти человек, началось летом 2024 года. По версии следствия, в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК „Пикет“. Однако обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях.

Как отмечал телеканал RT, четверо обвиняемых уже признали свою вину. Они начали сотрудничать со следствием. 

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Нескольким должностным лицам Министерства обороны России могут предъявить обвинения в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов. Сумма ущерба оценивается в два миллиарда рублей. «Как только это [установка личностей сотрудников Минобороны] произойдет, этим лицам будут предъявлены обвинения, они будут задержаны», — сказал собеседник ТАСС из правоохранительных органов. Отмечается, что следствие уже предъявило обвинение генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову в даче взяток высокопоставленным лицам в министерстве. Расследование дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России, фигурантами которого стали не менее девяти человек, началось летом 2024 года. По версии следствия, в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК „Пикет“. Однако обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях. Как отмечал телеканал RT, четверо обвиняемых уже признали свою вину. Они начали сотрудничать со следствием. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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