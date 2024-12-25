Сотрудникам Минобороны грозит задержание по делу о бракованных бронежилетах

Нескольким должностным лицам Министерства обороны России могут предъявить обвинения в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов. Сумма ущерба оценивается в два миллиарда рублей.
«Как только это [установка личностей сотрудников Минобороны] произойдет, этим лицам будут предъявлены обвинения, они будут задержаны», — сказал собеседник ТАСС из правоохранительных органов. Отмечается, что следствие уже предъявило обвинение генеральному директору ГК «Пикет» Андрею Есипову в даче взяток высокопоставленным лицам в министерстве.
Расследование дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны России, фигурантами которого стали не менее девяти человек, началось летом 2024 года. По версии следствия, в качестве оплаты за реализацию контракта с Минобороны РФ, поступили на расчетные счета ООО «ГК „Пикет“. Однако обвиняемые использовали полученные средства для приобретения недвижимости и акций в различных компаниях.
Как отмечал телеканал RT, четверо обвиняемых уже признали свою вину. Они начали сотрудничать со следствием.
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