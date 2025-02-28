FT: Зеленский начал обзванивать европейских союзников после скандала с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский после напряженной встречи с американским лидером Дональдом Трампом провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом сообщил корреспондент Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к украинскому лидеру.
«Зеленский только что поговорил по телефону с Макроном и сейчас общается с генеральным секретарем НАТО Рютте», — написал журналист FT в социальной сети Х. Эти разговоры последовали сразу после встречи с Трампом, которая не привела к подписанию ожидаемого соглашения.
Встреча в Вашингтоне, состоявшаяся 28 февраля, была направлена на подписание соглашения по редкоземельным металлам, однако перешла в перепалку между президентами. Это стало причиной досрочного ухода Зеленского из Белого дома без подписи документа и проведения запланированной пресс-конференции.
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