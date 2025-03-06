Лукашенко озвучил волнующий его вопрос, который он хочет обсудить с Путиным

Лукашенко: создание ВСМ Москва — Минск это первый вопрос обсуждения с Путиным
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Необходимо укреплять связи с Россией, заявил Лукашенко
Необходимо укреплять связи с Россией, заявил Лукашенко Фото:

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск является главным вопросом повестки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск идет буквально первым вопросом», — передает слова Лукашенко издание «Белта». Он добавил, что активно продвигает этот проект, настаивая на необходимости расширять транспортные связи.

Высокоскоростная линия Москва — Минск протяженностью 715 километров сможет сократить время в пути до трех часов. Сейчас оно составляет не менее семи часов.

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск является главным вопросом повестки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск идет буквально первым вопросом», — передает слова Лукашенко издание «Белта». Он добавил, что активно продвигает этот проект, настаивая на необходимости расширять транспортные связи. Высокоскоростная линия Москва — Минск протяженностью 715 километров сможет сократить время в пути до трех часов. Сейчас оно составляет не менее семи часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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