В мае из пермского аэропорта запустят дополнительные рейсы до Турции

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Перми в Анталью. Старт полетной программы запланирован на весну.
«Первый вылет на турецкий курорт запланирован на 20 мая. Тип воздушного судна — Airbus A321», — следует из расписания на сайте аэропорта Большое Савино.
Авиасообщение краевой столицы с Антальей стартовало в этом году 12 февраля. В марте турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») планирует осуществить рейсы из Перми 6, 17 и 28 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяки смогут летать на еще один популярный курорт — Шарм-эль-Шейх — до конца декабря 2025 года. Ранее полетная программа была рассчитана лишь до 10 октября.
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