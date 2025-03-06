В мае из пермского аэропорта запустят дополнительные рейсы до Турции

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Первый вылет на турецкий курорт запланирован на 20 мая
Первый вылет на турецкий курорт запланирован на 20 мая Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Перми в Анталью. Старт полетной программы запланирован на весну.

«Первый вылет на турецкий курорт запланирован на 20 мая. Тип воздушного судна — Airbus A321», — следует из расписания на сайте аэропорта Большое Савино.

Авиасообщение краевой столицы с Антальей стартовало в этом году 12 февраля. В марте турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») планирует осуществить рейсы из Перми 6, 17 и 28 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяки смогут летать на еще один популярный курорт — Шарм-эль-Шейх — до конца декабря 2025 года. Ранее полетная программа была рассчитана лишь до 10 октября.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейсы из Перми в Анталью. Старт полетной программы запланирован на весну. «Первый вылет на турецкий курорт запланирован на 20 мая. Тип воздушного судна — Airbus A321», — следует из расписания на сайте аэропорта Большое Савино. Авиасообщение краевой столицы с Антальей стартовало в этом году 12 февраля. В марте турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер») планирует осуществить рейсы из Перми 6, 17 и 28 марта. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки смогут летать на еще один популярный курорт — Шарм-эль-Шейх — до конца декабря 2025 года. Ранее полетная программа была рассчитана лишь до 10 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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