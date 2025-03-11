В Петербурге ККИ освободили незаконно занятые 150 квадратов на Невском

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) начали процесс освобождения площади, около 150 квадратных метров, в историческом здании на Невском проспекте, которое использовалось для организации кухни и зала кафе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
«Cотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт?Петербурга (ККИ) и подведомственного учреждения СПб ГКУ „Центр повышения эффективности использования государственного имущества“ (ЦПЭИГИ) приступили к освобождению площадью около 150 квадратных метров в историческом здании по адресу Невский проспект, дом 62», — пишет пресс-служба ККИ. Это здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и ранее использовалось как «Санкт-Петербургский Азовский коммерческий банк».
В ходе проверки было установлено, что помещение использовалось незаконно для организации кухни и зала общественного питания. Обследование выявило отсутствие необходимых правоустанавливающих документов, а также самовольные переустройства, которые привели к несоответствию фактической планировки помещения данным технического и кадастрового учета. Несмотря на уведомление о добровольном освобождении помещения, его пользователь отказался выполнить требования ККИ. В ответ на это комитет принял решение о применении принудительных мер для возврата объекта в собственность города.
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