МЧС: из окрестностей Суджи эвакуированы больше 300 человек

Из Суджанского района в Курской области эвакуировали 301 человека, их перевозят в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в МЧС России.
«Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Отмечается, что эвакуированным предоставляют места в ПВР, а тех, кто нуждается в медицинской помощи, отправляет в больницы. Со всеми жителями работают психологи. Все это проводится в рамках режима контртеррористической операции.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено, однако Киев постоянно отправлял туда новые резервы. 8 марта ВС РФ объявили о масштабном наступлении. Его результатом стало почти полное освобождение региона, в том числе города Суджи. Врио губернатора Александр Хинштейн отмечал, что после наступательной операции были найдены 378 человек, которые считались пропавшими без вести.
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