МЧС: из окрестностей Суджи эвакуированы больше 300 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из Суджанского района эвакуировали 301 человека после наступления ВС РФ
Из Суджанского района эвакуировали 301 человека после наступления ВС РФ Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Из Суджанского района в Курской области эвакуировали 301 человека, их перевозят в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в МЧС России.

«Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Отмечается, что эвакуированным предоставляют места в ПВР, а тех, кто нуждается в медицинской помощи, отправляет в больницы. Со всеми жителями работают психологи. Все это проводится в рамках режима контртеррористической операции.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено, однако Киев постоянно отправлял туда новые резервы. 8 марта ВС РФ объявили о масштабном наступлении. Его результатом стало почти полное освобождение региона, в том числе города Суджи. Врио губернатора Александр Хинштейн отмечал, что после наступательной операции были найдены 378 человек, которые считались пропавшими без вести.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Суджанского района в Курской области эвакуировали 301 человека, их перевозят в пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщили в МЧС России. «Из Суджанского района Курской области эвакуирован 301 человек», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС России. Отмечается, что эвакуированным предоставляют места в ПВР, а тех, кто нуждается в медицинской помощи, отправляет в больницы. Со всеми жителями работают психологи. Все это проводится в рамках режима контртеррористической операции. Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. Их продвижение было остановлено, однако Киев постоянно отправлял туда новые резервы. 8 марта ВС РФ объявили о масштабном наступлении. Его результатом стало почти полное освобождение региона, в том числе города Суджи. Врио губернатора Александр Хинштейн отмечал, что после наступательной операции были найдены 378 человек, которые считались пропавшими без вести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...