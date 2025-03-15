Хинштейн: более 370 пропавших без вести курян найдены

В Курской области нашли 378 человек, ранее внесенных в список пропавших без вести. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По словам врио главы области, сотрудникам полиции требуется официально закрыть розыскное дело, когда пропавший без вести человек находится. Хинштейн подчеркнул, что эта процедура включает в себя допрос родственников, сбор необходимых документов и полную проверку информации о том, что разыскиваемое лицо действительно найдено.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 12 марта была проведена эвакуация 275 жителей из приграничных районов региона, включая 11 детей. Он уточнил, что в субботу, 15 марта, из региона были эвакуированы 34 человека. На текущий момент, из общего числа эвакуированных, 174 человека размещены в пунктах временного размещения (ПВР). Остальные нашли приют у своих родственников.
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