На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял «послание» принца Великобритании Уильяма России, который прокатился на танке в Эстонии. Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фото принца на танке у границы с РФ стало сильным сигналом.
«Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за „Сильного послания“...» — написал Боуз в соцсети X, тем самым высмеяв этот «сигнал». Ранее Британия и Франция сообщили о планах создать коалицию желающих. Они призвали 37 стран ЕС отправить миротворцев на Украину.
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