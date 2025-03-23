На Западе высмеяли сигнал принца Уильяма России

Журналист Боуз посмеялся над принцем Уильямом, покатавшимся на танке у границ РФ
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Принц Уильям снялся на танке рядом с российской границей в Эстонии
Принц Уильям снялся на танке рядом с российской границей в Эстонии Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял «послание» принца Великобритании Уильяма России, который прокатился на танке в Эстонии. Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фото принца на танке у границы с РФ стало сильным сигналом.

«Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за „Сильного послания“...» — написал Боуз в соцсети X, тем самым высмеяв этот «сигнал». Ранее Британия и Франция сообщили о планах создать коалицию желающих. Они призвали 37 стран ЕС отправить миротворцев на Украину. 

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Ирландский журналист Чей Боуз высмеял «послание» принца Великобритании Уильяма России, который прокатился на танке в Эстонии. Так Боуз отреагировал на статью BBC о том, что фото принца на танке у границы с РФ стало сильным сигналом. «Русские объявили о немедленном отступлении всех сил из Украины из-за „Сильного послания“...» — написал Боуз в соцсети X, тем самым высмеяв этот «сигнал». Ранее Британия и Франция сообщили о планах создать коалицию желающих. Они призвали 37 стран ЕС отправить миротворцев на Украину. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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