Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин уверен, что ЕС намерен переписать историю 20 века так, чтобы будущие поколения не знали, кто на самом деле сыграл ключевую роль в победе во Второй Мировой войне — Москва.». Об этом глава ведомства рассказал журналистам.
«Власти Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания обывателей российской „угрозой“», — подчеркнул Нарышкин в беседе с ТАСС. Он добавил, что страны Запада намерены переписать историю 20 века с целью фальсификации.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказал мнение о попытках Запада переписать историю, сравнивая современные действия западных стран с амбициями исторических фигур, таких как Наполеон и Гитлер, которые стремились подчинить Россию. По словам Лаврова, подобные намерения не новы и имеют глубокие исторические корни, что подтверждает текущую политику Запада в отношении России.
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