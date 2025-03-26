Нарышкин: ЕС хочет переписать историю XX века

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Сергей Нарышкин считает, что ЕС хочет полностью переписать историю 20 века для изменения событий Второй мировой войны в глазах будущего поколения
Сергей Нарышкин считает, что ЕС хочет полностью переписать историю 20 века для изменения событий Второй мировой войны в глазах будущего поколения Фото:

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин уверен, что ЕС намерен переписать историю 20 века так, чтобы будущие поколения не знали, кто на самом деле сыграл ключевую роль в победе во Второй Мировой войне — Москва.». Об этом глава ведомства рассказал журналистам.

«Власти Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания обывателей российской „угрозой“», — подчеркнул Нарышкин в беседе с ТАСС. Он добавил, что страны Запада намерены переписать историю 20 века с целью фальсификации. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказал мнение о попытках Запада переписать историю, сравнивая современные действия западных стран с амбициями исторических фигур, таких как Наполеон и Гитлер, которые стремились подчинить Россию. По словам Лаврова, подобные намерения не новы и имеют глубокие исторические корни, что подтверждает текущую политику Запада в отношении России.

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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин уверен, что ЕС намерен переписать историю 20 века так, чтобы будущие поколения не знали, кто на самом деле сыграл ключевую роль в победе во Второй Мировой войне — Москва.». Об этом глава ведомства рассказал журналистам. «Власти Евросоюза взяли на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания обывателей российской „угрозой“», — подчеркнул Нарышкин в беседе с ТАСС. Он добавил, что страны Запада намерены переписать историю 20 века с целью фальсификации.  Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказал мнение о попытках Запада переписать историю, сравнивая современные действия западных стран с амбициями исторических фигур, таких как Наполеон и Гитлер, которые стремились подчинить Россию. По словам Лаврова, подобные намерения не новы и имеют глубокие исторические корни, что подтверждает текущую политику Запада в отношении России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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