Индус в центре Петербурга домогался несовершеннолетней в метро

В центре Петербурга полиция задержала гражданина Индии за домогательства к несовершеннолетней на станции метро «Площадь Восстания-2». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«16-летняя петербурженка около 21:40 обратилась к наряду полиции на метрополитене. Девочка сообщила, что у входа на станцию „Площадь Восстания-2“ иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На основании показаний был задержан 27-летний гражданин Индии.
Подозреваемого немедленно доставили в отдел полиции и поместили в камеру для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении иностранца. Задержанный находится в России на законных основаниях и состоит на миграционном учете.
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