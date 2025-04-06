06 апреля 2025
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04 апреля 2025

Индус в центре Петербурга домогался несовершеннолетней в метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого немедленно доставили в отдел полиции и поместили в камеру
Подозреваемого немедленно доставили в отдел полиции и поместили в камеру Фото:

В центре Петербурга полиция задержала гражданина Индии за домогательства к несовершеннолетней на станции метро «Площадь Восстания-2». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». 

«16-летняя петербурженка около 21:40 обратилась к наряду полиции на метрополитене. Девочка сообщила, что у входа на станцию „Площадь Восстания-2“ иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На основании показаний был задержан 27-летний гражданин Индии.

Подозреваемого немедленно доставили в отдел полиции и поместили в камеру для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении иностранца. Задержанный находится в России на законных основаниях и состоит на миграционном учете.

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В центре Петербурга полиция задержала гражданина Индии за домогательства к несовершеннолетней на станции метро «Площадь Восстания-2». Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».  «16-летняя петербурженка около 21:40 обратилась к наряду полиции на метрополитене. Девочка сообщила, что у входа на станцию „Площадь Восстания-2“ иностранец совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — пишет АН «Оперативное прикрытие». На основании показаний был задержан 27-летний гражданин Индии. Подозреваемого немедленно доставили в отдел полиции и поместили в камеру для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении иностранца. Задержанный находится в России на законных основаниях и состоит на миграционном учете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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