Российским бизнесменам пригрозили двумя годами тюрьмы за несданные отчеты

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий увеличение срока, за который можно привлекать компании и индивидуальных предпринимателей к ответственности за несдачу статистических отчетов, с двух месяцев до двух лет. Законопроект внесли на рассмотрение сенатор Сергей Брилка и депутат Сергей Тен.
«... законопроектом предлагается увеличить до двух лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.19 КоАП („Непредоставление первичных статистических данных“ — прим. URA.RU), — сказано в пояснительной записке к проекту. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В проекте отмечается, что материалы, поступающие в Росстат и его региональные подразделения, зачастую доставляются с опозданием, которое мешает своевременному привлечению компаний или ИП к ответственности в рамках установленных сроков. Кроме того, обнаружение нарушений, связанных с неточностью или неполной достоверностью представленных статистических данных, занимает значительное время из-за сложности и объемности анализируемой информации.
Согласно действующим правилам, помимо бухгалтерской и налоговой отчетности, организации и ИП обязаны представлять данные государственной статистике. Несдача таких отчетов влечет за собой административные штрафы, размер которых увеличивается за повторные нарушения. Увеличение срока контроля позволит более эффективно привлекать к ответственности тех, кто игнорирует свои обязанности по представлению статистической информации.
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