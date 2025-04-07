Елена Малышева опровергла негативные последствия от «Оземпика»

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Малышева назвала информацию в СМИ про «Оземпик» надуманной
Малышева назвала информацию в СМИ про «Оземпик» надуманной Фото:

Телеведущая и врач Елена Малышева опровергла распространенные слухи о негативных последствиях приема препарата «Оземпик», который используется для лечения ожирения. Она подчеркнула, что опасения касательно этого лекарства часто являются результатом журналистских спекуляций, направленных на привлечение внимания аудитории.

«То, что писалось о негативных последствиях „Оземпика“, — это не более чем журналистские попытки собрать аудиторию. Журналистике свойственно нагнетать страх», — пояснила Малышева в разговоре с РБК Life. Она также разъяснила, что «Оземпик» на самом деле представляет собой группу препаратов, включая лираглутид, семаглутид и тирзепатид, и является революционным средством в борьбе с ожирением.

Малышева подчеркнула важность обращения за медицинской информацией к профессионалам и научным исследованиям, а не к развлекательным публикациям. Она посоветовала пациентам доверять мнению врачей, которые опираются на обширные данные и проведенные исследования.

На протяжении 28 лет Елена Малышева является ведущей телепрограммы «Здоровье», а также ведет передачу «Жить здорово!» в течение 15 лет на Первом канале. Она занимает должность профессора и имеет степень доктора медицинских наук.

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Телеведущая и врач Елена Малышева опровергла распространенные слухи о негативных последствиях приема препарата «Оземпик», который используется для лечения ожирения. Она подчеркнула, что опасения касательно этого лекарства часто являются результатом журналистских спекуляций, направленных на привлечение внимания аудитории. «То, что писалось о негативных последствиях „Оземпика“, — это не более чем журналистские попытки собрать аудиторию. Журналистике свойственно нагнетать страх», — пояснила Малышева в разговоре с РБК Life. Она также разъяснила, что «Оземпик» на самом деле представляет собой группу препаратов, включая лираглутид, семаглутид и тирзепатид, и является революционным средством в борьбе с ожирением. Малышева подчеркнула важность обращения за медицинской информацией к профессионалам и научным исследованиям, а не к развлекательным публикациям. Она посоветовала пациентам доверять мнению врачей, которые опираются на обширные данные и проведенные исследования. На протяжении 28 лет Елена Малышева является ведущей телепрограммы «Здоровье», а также ведет передачу «Жить здорово!» в течение 15 лет на Первом канале. Она занимает должность профессора и имеет степень доктора медицинских наук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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