Елена Малышева опровергла негативные последствия от «Оземпика»

Телеведущая и врач Елена Малышева опровергла распространенные слухи о негативных последствиях приема препарата «Оземпик», который используется для лечения ожирения. Она подчеркнула, что опасения касательно этого лекарства часто являются результатом журналистских спекуляций, направленных на привлечение внимания аудитории.
«То, что писалось о негативных последствиях „Оземпика“, — это не более чем журналистские попытки собрать аудиторию. Журналистике свойственно нагнетать страх», — пояснила Малышева в разговоре с РБК Life. Она также разъяснила, что «Оземпик» на самом деле представляет собой группу препаратов, включая лираглутид, семаглутид и тирзепатид, и является революционным средством в борьбе с ожирением.
Малышева подчеркнула важность обращения за медицинской информацией к профессионалам и научным исследованиям, а не к развлекательным публикациям. Она посоветовала пациентам доверять мнению врачей, которые опираются на обширные данные и проведенные исследования.
На протяжении 28 лет Елена Малышева является ведущей телепрограммы «Здоровье», а также ведет передачу «Жить здорово!» в течение 15 лет на Первом канале. Она занимает должность профессора и имеет степень доктора медицинских наук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.