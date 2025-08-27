В Кремле отказались комментировать слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что российскому президенту Владимиру Путину предлагали ударить ракетой «Орешник» по Киеву, но тот отказался. Об этом Песков сказал во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.
«Я эту часть высказывания Лукашенко оставил бы без комментариев», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин всегда занимает решительную, продуманную и ответную позицию. ВС РФ, по его словам, наносят удары по военным и околовоенным целям, и эта позиция, подчеркнул пресс-секретарь президента, будет сохраняться и дальше.
Ранее Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить «Орешником» по улице Банковой в Киеве. Там находится офис украинского президента Владимира Зеленского.
