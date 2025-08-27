Главы министерств иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (Бенилюкс) 26 августа во время визита в Одессу заявили о планах усилить поставки летального оружия Украине в ответ на текущие мирные инициативы России и США. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Бельгии, которое также осуществляет координацию отношений с НАТО.
«В пику мирным усилиям, предпринимаемым в настоящее время при активном содействии администрации [главы Белого дома Дональда] Трампа, Бельгия и сотоварищи собираются и дальше накачивать киевский режим летальными вооружениями», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте посольства РФ в Бельгии.
В сообщении также подчеркивается, что в поставки для Украины будут включены ранее объявленные главой бельгийского МИД Максима Прево истребители F-16, а также отмечается стремление интегрировать Киев в структуры НАТО и Евросоюза, вплоть до возможного размещения на ее территории бельгийского военного контингента. При этом, говорится в публикации, полностью игнорируются коренные причины украинского кризиса и основополагающие интересы России в области обеспечения безопасности. В качестве меры давления европейская сторона продолжает угрожать введением новых санкций против РФ и привлечением к ответственности «по линии различных псевдоправовых механизмов и самопровозглашенных трибуналов».
Ранее стало известно, что Канада и Евросоюз готовят 19-й пакет санкций против РФ. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Оттава и ее партнеры в ЕС ведут переговоры о новых финансовых ограничениях в отношении России. Данные ограничения планируется внедрить как дополнительные к уже тем, что разрабатываются лидерами европейских государств, пишет «Царьград».
