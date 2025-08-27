Кремль отреагировал на возможное присутствие военных Запада на Украине

Россия негативно оценивает обсуждения в Европе о возможном присутствии военных на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно относимся (к обсуждениям вопроса присутствия военных Запада на Украине, — прим. URA.RU)», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Москва неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу на разных уровнях.
По его словам, в действительности не существует «европейских военных» как единой структуры — речь идет о представителях вооруженных сил конкретных государств, большинство из которых входят в НАТО. В ходе обсуждения Песков также отметил, что продвижение военной инфраструктуры Североатлантического альянса и ее проникновение на территорию Украины стали одной из основных причин эскалации конфликта в регионе.
Вопрос о возможной «миротворческой миссии» Запада на Украине вновь оказался в центре внимания после встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа. Тогда главы ряда государств, входящих в так называемую «коалицию желающих» и поддерживающих Киев, выразили готовность направить военный контингент на территорию Украины после заключения мирного соглашения.
