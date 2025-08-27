Студенткам столичного региона дадут по 100 тысяч за ребенка

В Московской области планируют рассмотреть меры поддержки для студенток, ставших матерями. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев на общественных обсуждениях по демографической политике.
«Мы предлагаем рассмотреть возможность установления единовременной пособия студенткам, получающим высшее учебное образование в государственных образовательных организациях высшего образования Московской области <...> выплачивать при рождении ребенка 100 тысяч рублей разовую выплату», — сказал Голубев. Его слова приводит ТАСС.
Голубев также сообщил, что единовременная выплата предназначена для студенток государственных высших учебных заведений Подмосковья, которые родили ребенка в медицинских учреждениях Московской области и оформили его регистрацию в соответствующих органах ЗАГС по месту жительства. Кроме того, он добавил, что студентки средних профессиональных образовательных учреждений смогут рассчитывать на ежемесячную поддержку в размере 5 тысяч рублей.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что предусмотренные выплаты будут служить дополнительной мерой поддержки для молодых семей. Законопроект, предусматривающий социальную помощь студенткам, депутаты планируют рассмотреть в осеннюю сессию.
В июле Госдума одобрила закон, предусматривающий повышение размеров выплат для беременных студенток. Согласно новым положениям, получение пособия теперь не зависит от того, оформлена ли у обучающейся стипендия, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.