Песков ответил, что значат слова Вэнса о компромиссах РФ в мире с Украиной

Обсуждение деталей переговоров президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в публичном пространстве не способствует достижению результатов. Вопрос необходимо обсуждать без привлечения широкой общественности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о компромиссах РФ в урегулировании украинского конфликта.
«Мы высоко оцениваем результативность этого разговора (переговоры Путина и Трампа на Аляске — прим. URA.RU). Действительно затрагивались вопросы, связанные с украинским урегулированием. Мы считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме вряд ли было бы полезно. Работа должна вестись вне публичного формата», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что российская сторона была готова проявить гибкость по некоторым ключевым условиям, связанным с урегулированием конфликта на Украине, ради достижения его завершения. Вэнс отметил в интервью телеканалу NBC, что представители России высказывали предложения относительно необходимых шагов для прекращения боевых действий. По его словам, Москва проявляет добросовестность в переговорном процессе.
