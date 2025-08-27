Риторика соседей в адрес Беларуси становится жестче

Вокруг Беларуси растут военные угрозы, несмотря на мирные инициативы Минска. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
«Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но, к сожалению, повисают в воздухе и остаются без ответов наших европейских соседей», — сказал Вольфович в ходе посещения Оршанского района. Его слова передает корреспондент агентства «БЕЛТА».
Вольфович отметил, что ситуация в мире, и особенно вблизи белорусских границ, остается напряженной. Он отметил, что 21 век характеризуется вспышками военных конфликтов в различных регионах планеты, и Беларусь, находясь в центре Европы, неизбежно оказывается вовлеченной в эти процессы. По словам Вольфовича, риторика европейских государств по отношению к Беларуси становится все более жесткой и деструктивной. Со стороны соседних стран отмечаются недоброжелательные шаги, а Беларусь обвиняют в создании угрозы для европейского континента.
