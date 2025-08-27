Медведев вспомнил «Тараса Бульбу», услышав требование Польши к Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, на фоне исторических разногласий Украины и Польши, вспомнил роман Николая Гоголя «Тарас Бульба». Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Ждём теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: „Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?“», — написал Медведев. Он с иронией отозвался о происходящем, назвав спор между Польшей и Украиной «ссорой клинических русофобов».
Вопрос признания Волынской резни геноцидом стал предметом острой дискуссии между Варшавой и Киевом. Польская сторона требует от Украины официального признания трагедии и проведения эксгумации жертв, что должно стать обязательным условием для продолжения диалога о вступлении Украины в ЕС.
