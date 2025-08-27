Медведев вспомнил «Тараса Бульбу», услышав требование Польши к Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев с иронией отозвался о происходящем
Медведев с иронией отозвался о происходящем Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, на фоне исторических разногласий Украины и Польши, вспомнил роман Николая Гоголя «Тарас Бульба». Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Ждём теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: „Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?“», — написал Медведев. Он с иронией отозвался о происходящем, назвав спор между Польшей и Украиной «ссорой клинических русофобов».

Вопрос признания Волынской резни геноцидом стал предметом острой дискуссии между Варшавой и Киевом. Польская сторона требует от Украины официального признания трагедии и проведения эксгумации жертв, что должно стать обязательным условием для продолжения диалога о вступлении Украины в ЕС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, на фоне исторических разногласий Украины и Польши, вспомнил роман Николая Гоголя «Тарас Бульба». Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Ждём теперь, когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: „Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?“», — написал Медведев. Он с иронией отозвался о происходящем, назвав спор между Польшей и Украиной «ссорой клинических русофобов». Вопрос признания Волынской резни геноцидом стал предметом острой дискуссии между Варшавой и Киевом. Польская сторона требует от Украины официального признания трагедии и проведения эксгумации жертв, что должно стать обязательным условием для продолжения диалога о вступлении Украины в ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...