Украинские военные в Часовом Яре использовали двух детей в возрасте около 11 и 13 лет для разведки позиций российской бригады «Русь», входящей в добровольческий корпус Южной группировки войск. Об этом сообщает очевидец, боец бригады с позывным Асыл.
«Враги используют все средства <…>, чтобы найти нас. Отправляют даже детей, на Северном (микрорайон Северный в Часовом Яре — прим. URA.RU). Выглянул из убежища через маленькую щель, увидел двух детей в возрасте примерно 13 и 11 лет. Они ходили по улицам, их сопровождали „птицы“, и они кричали с акцентом „Русские!“. Таким образом хотели посмотреть, у кого надавят на чувство жалости, и кто выскочит откуда или какой-нибудь крик, чтобы навести артиллерию и „птиц“», — рассказал Асыл в разговоре с журналистами ТАСС. Он также отметил, что детей сопровождал один дрон с хорошей камерой и несколько дронов со сбросами. Все бойцы в микрорайоне были оперативно проинформированы о разведчиках и не вступали в контакт с детьми.
По рассказу Асыла, дети методично проходили улицу за улицей, предположительно действуя под давлением украинских военных. Он выразил надежду, что им удалось благополучно вернуться домой.
Ранее в районе Часового Яра российские военные взяли в плен двух бойцов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, а подразделения группировки «Юг» нанесли значительные потери украинским силам. Эксперты отмечают, что украинские военные продолжают укреплять оборону города, поскольку его потеря может существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий в регионе. Интенсивные бои за Часов Яр проходят с 2024 года.
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