В Росавиации рассказали, когда возобновятся рейсы между Турцией и Россией

Росавиация сообщила о восстановлении с 9 мая полной программы авиарейсов между Россией и Турцией. Между Минтрансом, Росавиацией и Turkish Airlines достигнута договоренность о возобновлении регулярного сообщения.
«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении [рейсов] с пятницы, 9 мая», — пишет telegram-канал ведомства. Авиакомпании Azur Air и SouthWind выполнят отмененные рейсы за 8 мая. Turkish Airlines рассматривает возможность добавления дополнительных рейсов в расписание на 9 мая.
Ранее Turkish Airlines приостановила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в Россию, включая Москву. Это связано с массовыми задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.
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