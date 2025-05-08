В Росавиации рассказали, когда возобновятся рейсы между Турцией и Россией

Росавиация восстановит авиасообщения между Россией и Турцией с 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отмененные рейсы за четверг выполнят другие авиаперевозчики
Отмененные рейсы за четверг выполнят другие авиаперевозчики Фото:

Росавиация сообщила о восстановлении с 9 мая полной программы авиарейсов между Россией и Турцией. Между Минтрансом, Росавиацией и Turkish Airlines достигнута договоренность о возобновлении регулярного сообщения.

«Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении [рейсов] с пятницы, 9 мая», — пишет telegram-канал ведомства. Авиакомпании Azur Air и SouthWind выполнят отмененные рейсы за 8 мая. Turkish Airlines рассматривает возможность добавления дополнительных рейсов в расписание на 9 мая.

Ранее Turkish Airlines приостановила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в Россию, включая Москву. Это связано с массовыми задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация сообщила о восстановлении с 9 мая полной программы авиарейсов между Россией и Турцией. Между Минтрансом, Росавиацией и Turkish Airlines достигнута договоренность о возобновлении регулярного сообщения. «Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении [рейсов] с пятницы, 9 мая», — пишет telegram-канал ведомства. Авиакомпании Azur Air и SouthWind выполнят отмененные рейсы за 8 мая. Turkish Airlines рассматривает возможность добавления дополнительных рейсов в расписание на 9 мая. Ранее Turkish Airlines приостановила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в Россию, включая Москву. Это связано с массовыми задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...