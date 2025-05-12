Google впервые за 10 лет обновил лого. Скрин

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Google впервые за долгое время обновила логотип
Google впервые за долгое время обновила логотип Фото:

Компания Google представила обновленную версию своей знаковой иконки «G», которая впервые за последние 10 лет претерпела значительные изменения в дизайне. Новый логотип теперь отображает плавный переход между четырьмя корпоративными цветами: красным, желтым, зеленым и синим. 

Обновленный дизайн лого Google
Обновленный дизайн лого Google
Фото:

«После последнего обновления почти 10 лет назад, Google обновляет свой культовый значок „G“», — сообщает 9to5google. Предыдущий дизайн иконки, представленный в 2015 году, отличался круглой формой с четырьмя сплошными цветными секциями. Новый же логотип выполнен в более современном и динамичном стиле с использованием градиента, который придает изображению дополнительную глубину и визуальную привлекательность.

Первым новый значок был внедрен в приложение Google Search для iOS, начиная с последнего обновления, и уже в следующий понедельник появился в Android-версии приложения Google 16.18 (бета). Несмотря на то, что изменения в иконке незначительны и могут быть не сразу заметны на первый взгляд, особенно на главном экране или в виде маленького фавикона браузера, они отражают стремление Google к постоянному обновлению и улучшению пользовательского опыта.

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Компания Google представила обновленную версию своей знаковой иконки «G», которая впервые за последние 10 лет претерпела значительные изменения в дизайне. Новый логотип теперь отображает плавный переход между четырьмя корпоративными цветами: красным, желтым, зеленым и синим.  «После последнего обновления почти 10 лет назад, Google обновляет свой культовый значок „G“», — сообщает 9to5google. Предыдущий дизайн иконки, представленный в 2015 году, отличался круглой формой с четырьмя сплошными цветными секциями. Новый же логотип выполнен в более современном и динамичном стиле с использованием градиента, который придает изображению дополнительную глубину и визуальную привлекательность. Первым новый значок был внедрен в приложение Google Search для iOS, начиная с последнего обновления, и уже в следующий понедельник появился в Android-версии приложения Google 16.18 (бета). Несмотря на то, что изменения в иконке незначительны и могут быть не сразу заметны на первый взгляд, особенно на главном экране или в виде маленького фавикона браузера, они отражают стремление Google к постоянному обновлению и улучшению пользовательского опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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