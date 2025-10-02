Израиль задержал весь экипаж «Флотилии Сумуда», включая Грету Тунберг

Экипаж судна «Альма» из состава «Флотилии Стойкости» («Сумуд», в переводе с арабского, — «стойкость»), в числе которого находилась известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, был задержан военно-морскими силами Израиля при попытке приблизиться к сектору Газа. Об этом сообщила сама организация.
«Экипаж судна „Альма“ Глобальной флотилии „Сумуда“, включая Грету Тунберг и лидера „Сумуда“ Тиаго Авилу, был незаконно задержан Израилем», — говорится в сообщении «Глобальной флотилии». Оно опубликовано на странице организации в соцсети Х.
Пресс-служба министерства иностранных дел Израиля ранее подтвердила, что военно-морские силы страны действительно перехватили несколько судов из так называемой «Флотилии стойкости» и задержали 22 граждан Италии. Эти корабли входили в объединение «Глобальная флотилия Сумуда», целью которого была доставка гуманитарного груза в сектор Газа. Израиль все подобные суда ловит, а участников гуманитарных миссий затем выдворяет из страны.
Все задержанные, по утверждению ведомства, находятся в безопасности и будут доставлены в один из портов Израиля для дальнейших разбирательств. В сообщении МИД отмечается, что Грета Тунберг и ее соратники живы и здоровы. Юридическая команда из Малайзии прибыла в Амман для оказания правовой помощи задержанным активистам. В составе группы — пять малайзийских адвокатов, которые будут защищать интересы 12 своих соотечественников, задержанных вместе с другими членами экипажа судов флотилии.
Известно, что «Флотилия стойкости» — это международная гуманитарная инициатива, участники которой пытались доставить помощь в сектор Газа морским путем, несмотря на действующую там блокаду. Флотилия вышла из Туниса в середине сентября с миссией по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным портала, в состав флотилии входило более 40 судов под разными флагами, на одном из которых находилась шведская активистка Грета Тунберг. Главной целью участников было преодоление морской блокады и передача гуманитарной помощи жителям анклава.
