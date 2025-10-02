Израиль задержал весь экипаж «Флотилии Сумуда», включая Грету Тунберг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Израиль задержал десятки итальянцев, направлявшихся с гуманитарной миссией в Газу
Израиль задержал десятки итальянцев, направлявшихся с гуманитарной миссией в Газу Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Экипаж судна «Альма» из состава «Флотилии Стойкости» («Сумуд», в переводе с арабского, — «стойкость»), в числе которого находилась известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, был задержан военно-морскими силами Израиля при попытке приблизиться к сектору Газа. Об этом сообщила сама организация.

«Экипаж судна „Альма“ Глобальной флотилии „Сумуда“, включая Грету Тунберг и лидера „Сумуда“ Тиаго Авилу, был незаконно задержан Израилем», — говорится в сообщении «Глобальной флотилии». Оно опубликовано на странице организации в соцсети Х. 

Пресс-служба министерства иностранных дел Израиля ранее подтвердила, что военно-морские силы страны действительно перехватили несколько судов из так называемой «Флотилии стойкости» и задержали 22 граждан Италии. Эти корабли входили в объединение «Глобальная флотилия Сумуда», целью которого была доставка гуманитарного груза в сектор Газа. Израиль все подобные суда ловит, а участников гуманитарных миссий затем выдворяет из страны.

Все задержанные, по утверждению ведомства, находятся в безопасности и будут доставлены в один из портов Израиля для дальнейших разбирательств. В сообщении МИД отмечается, что Грета Тунберг и ее соратники живы и здоровы. Юридическая команда из Малайзии прибыла в Амман для оказания правовой помощи задержанным активистам. В составе группы — пять малайзийских адвокатов, которые будут защищать интересы 12 своих соотечественников, задержанных вместе с другими членами экипажа судов флотилии.

Известно, что «Флотилия стойкости» — это международная гуманитарная инициатива, участники которой пытались доставить помощь в сектор Газа морским путем, несмотря на действующую там блокаду. Флотилия вышла из Туниса в середине сентября с миссией по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным портала, в состав флотилии входило более 40 судов под разными флагами, на одном из которых находилась шведская активистка Грета Тунберг. Главной целью участников было преодоление морской блокады и передача гуманитарной помощи жителям анклава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экипаж судна «Альма» из состава «Флотилии Стойкости» («Сумуд», в переводе с арабского, — «стойкость»), в числе которого находилась известная шведская экоактивистка Грета Тунберг, был задержан военно-морскими силами Израиля при попытке приблизиться к сектору Газа. Об этом сообщила сама организация. «Экипаж судна „Альма“ Глобальной флотилии „Сумуда“, включая Грету Тунберг и лидера „Сумуда“ Тиаго Авилу, был незаконно задержан Израилем», — говорится в сообщении «Глобальной флотилии». Оно опубликовано на странице организации в соцсети Х.  Пресс-служба министерства иностранных дел Израиля ранее подтвердила, что военно-морские силы страны действительно перехватили несколько судов из так называемой «Флотилии стойкости» и задержали 22 граждан Италии. Эти корабли входили в объединение «Глобальная флотилия Сумуда», целью которого была доставка гуманитарного груза в сектор Газа. Израиль все подобные суда ловит, а участников гуманитарных миссий затем выдворяет из страны. Все задержанные, по утверждению ведомства, находятся в безопасности и будут доставлены в один из портов Израиля для дальнейших разбирательств. В сообщении МИД отмечается, что Грета Тунберг и ее соратники живы и здоровы. Юридическая команда из Малайзии прибыла в Амман для оказания правовой помощи задержанным активистам. В составе группы — пять малайзийских адвокатов, которые будут защищать интересы 12 своих соотечественников, задержанных вместе с другими членами экипажа судов флотилии. Известно, что «Флотилия стойкости» — это международная гуманитарная инициатива, участники которой пытались доставить помощь в сектор Газа морским путем, несмотря на действующую там блокаду. Флотилия вышла из Туниса в середине сентября с миссией по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По данным портала, в состав флотилии входило более 40 судов под разными флагами, на одном из которых находилась шведская активистка Грета Тунберг. Главной целью участников было преодоление морской блокады и передача гуманитарной помощи жителям анклава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...