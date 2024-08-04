04 августа 2024

Теннисисток из России спрашивали про СВО и запрещали фотографироваться: новый скандал на Олимпиаде

Андреева и Шнайдер завоевали первую медаль для России на Олимпиаде-2024
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Париж, париж, франция, триумфальная арка
На Играх в Париже российские спортсмены столкнулись с дискриминацией Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

На Олимпиаде в Париже в ходе пресс-конференции иностранный журналист пытался задать вопрос российской теннисистке Диане Шнайдер о поддержке Вооруженных сил страны в ходе СВО. Спортсменка подчеркнула, что готова говорить о теннисе, но не о политике. Также журналистам из России, аккредитованным на Играх, запретили фотографировать теннисисток Шнайдер и Мирру Андрееву с серебряными медалями после финального матча. О новых скандалах на олимпиаде — в материале URA.RU.

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Шнайдер и Андреева стали серебряными призерами Олимпийских игр
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Россиянки Шнайдер и Андреева произвели фурор на ОИ-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже. В финале они встретились с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. В начале матча россиянки уверенно выиграли первую партию, однако затем они стали нервничать, поэтому в итоге итальянки смогли одержать победу.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина, комментируя выступление Андреевой и Шнайдер, отметила, что, несмотря на неудачу в попытке повторить достижения ее пары с Екатериной Макаровой на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, девушки все равно демонстрируют высокий уровень игры. Об этом сообщает газета «Известия». «Я очень горжусь нашими девчонками. Они настоящие герои, которые совершают подвиг! Они вдохновенно играли на этой Олимпиаде. Давно я такого не видела», — отметила Веснина.

Как вели себя иностранцы по отношению к спортсменкам из РФ

Во время пресс-конференции после финала Олимпийских игр в Париже Шнайдер отказалась отвечать на провокативный вопрос, связанный с политикой. Когда зарубежный журналист задал ей вопрос насчет пророссийского поста, поддерживающего Вооруженные силы страны, Шнайдер ответила: «У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить о теннисе. И буду говорить только о нем», — сообщает Sport24.

Во время пресс-конференции после соревнований профессиональный фотограф из России, лауреат международных конкурсов, попросил теннисисток Андрееву и Шнайдер сделать фото с медалями. Однако организаторы ответили отказом: «И снова „ноу“. Придумать бы, чем фотоснимки с Олимпиады помешают организаторам? Ведь это дело 30 секунд», — сообщает Sport24.

Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж
Организаторы Игр в Париже запретили снимать российских спортсменок с наградами
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Какие подробности о дискриминации россиян на Играх раскрыл CNN

Журналист Артем Худолеев, ярый противник присутствия РФ на соревнованиях в Париже, заручился поддержкой Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Министерства спорта, которые активно лоббировали исключение из Олимпиады российских и белорусских спортсменов. Он проверял публикации в соцсетях российских и белорусских спортсменов, в которых была поддержка СВО, а также просматривал видео различных мероприятий, проводимых в двух странах, пишет CNN.

В материале американского телеканала также рассказывается об участии украинской стороны в отстранении российского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина от состязаний на Олимпиаде-2024. Так, за слова российского представителя боевых искусств в соцсетях «Друзья, давайте объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину», Худолеев потребовал от 30 спортивных организаций отстранить чемпиона от состязаний в Париже.

Несколько недель спустя после доносов украинского журналиста стало известно, что Ларина отстранили от участия в Играх. Это решение изменилось, но Международный олимпийский комитет поставил точку в данном вопросе, не допустив российского спортсмена на Олимпиаду.

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На Олимпиаде в Париже в ходе пресс-конференции иностранный журналист пытался задать вопрос российской теннисистке Диане Шнайдер о поддержке Вооруженных сил страны в ходе СВО. Спортсменка подчеркнула, что готова говорить о теннисе, но не о политике. Также журналистам из России, аккредитованным на Играх, запретили фотографировать теннисисток Шнайдер и Мирру Андрееву с серебряными медалями после финального матча. О новых скандалах на олимпиаде — в материале URA.RU. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в женском парном разряде на Олимпийских играх в Париже. В финале они встретились с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. В начале матча россиянки уверенно выиграли первую партию, однако затем они стали нервничать, поэтому в итоге итальянки смогли одержать победу. Олимпийская чемпионка Елена Веснина, комментируя выступление Андреевой и Шнайдер, отметила, что, несмотря на неудачу в попытке повторить достижения ее пары с Екатериной Макаровой на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, девушки все равно демонстрируют высокий уровень игры. Об этом сообщает газета «Известия». «Я очень горжусь нашими девчонками. Они настоящие герои, которые совершают подвиг! Они вдохновенно играли на этой Олимпиаде. Давно я такого не видела», — отметила Веснина. Во время пресс-конференции после финала Олимпийских игр в Париже Шнайдер отказалась отвечать на провокативный вопрос, связанный с политикой. Когда зарубежный журналист задал ей вопрос насчет пророссийского поста, поддерживающего Вооруженные силы страны, Шнайдер ответила: «У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить о теннисе. И буду говорить только о нем», — сообщает Sport24. Во время пресс-конференции после соревнований профессиональный фотограф из России, лауреат международных конкурсов, попросил теннисисток Андрееву и Шнайдер сделать фото с медалями. Однако организаторы ответили отказом: «И снова „ноу“. Придумать бы, чем фотоснимки с Олимпиады помешают организаторам? Ведь это дело 30 секунд», — сообщает Sport24. Журналист Артем Худолеев, ярый противник присутствия РФ на соревнованиях в Париже, заручился поддержкой Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Министерства спорта, которые активно лоббировали исключение из Олимпиады российских и белорусских спортсменов. Он проверял публикации в соцсетях российских и белорусских спортсменов, в которых была поддержка СВО, а также просматривал видео различных мероприятий, проводимых в двух странах, пишет CNN. В материале американского телеканала также рассказывается об участии украинской стороны в отстранении российского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина от состязаний на Олимпиаде-2024. Так, за слова российского представителя боевых искусств в соцсетях «Друзья, давайте объединимся и поддержим мобилизованных ребят, которые сейчас защищают нашу Родину», Худолеев потребовал от 30 спортивных организаций отстранить чемпиона от состязаний в Париже. Несколько недель спустя после доносов украинского журналиста стало известно, что Ларина отстранили от участия в Играх. Это решение изменилось, но Международный олимпийский комитет поставил точку в данном вопросе, не допустив российского спортсмена на Олимпиаду.
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