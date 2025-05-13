Депутаты Госдумы предлагают запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или законных представителей. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ уже были приняты в первом чтении.
«Законопроектом предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей», — говорится на официальном сайте нижней палаты парламента. В настоящее время российские подростки с 14 лет могут самостоятельно открывать счета и получать банковские карты.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая мера направлена на защиту подростков от вовлечения в преступные схемы. «Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан», — подчеркнул он. По его словам, мошенники предлагают несовершеннолетним небольшое вознаграждение за предоставление своих банковских реквизитов, а через их счета проводят крупные суммы — иногда до миллионов рублей.
С 29 марта 2025 года российские банки начали уведомлять родителей о выдаче карт несовершеннолетним (14-18 лет) и обо всех операциях по счету ребенка. Способы информирования теперь также прописываются в договоре с банком, передает RT.
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