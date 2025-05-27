США получили список условий для мирного соглашения из Киева

США получили список условий для мирного соглашения от Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Заявление было сделано в эфире Fox News.
«Мы получили список условий для мирного соглашения из Киева», — сказал Келлог в эфире. Теперь Вашингтон ожидает аналогичного документа от российской стороны. Келлог подчеркнул важность получения официальных условий и от Москвы, чтобы начать предметный диалог о возможном прекращении огня или заключении мирного соглашения. «Необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры», — добавил Келлог, обращая внимание на роль международного сообщества в процессе мирного урегулирования.
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