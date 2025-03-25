Суд определился с датой рассмотрения апелляции на приговор пермскому экс-депутату

Суд рассмотрит апелляцию прокурора на приговор пермскому экс-депутату 17 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Плюснин не согласился с решением суда первой инстанции
Виктор Плюснин не согласился с решением суда первой инстанции Фото:

Апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении экс-депутата законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина будет рассмотрено 17 апреля. Дату назначили в краевом суде.

«Апелляционное представление прокуратуры на приговор суда первой инстанции в отношении бывшего депутата заксобрания Прикамья Виктора Плюснина будет рассмотрено в Пермском краевом суде 17 апреля», — пишет «Ъ-Прикамье». Также суд рассмотрит апелляцию надзорного органа на приговор в отношении двух других осужденных: сына Виктора Плюснина Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова.

Отец и сын Плюснины, а также Рогожников были признаны судом виновными в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Плюснина-старшего суд приговорил к шести годам условно, его сына к пяти годам условного. Рогожников получил четыре года условно. Все трое не согласились с приговором суди и подали апелляционные жалобы. URA.RU рассказывало, что бывший депутат краевого парламента, его сын, а также бизнесмен Рогожников, попались на махинациях при строительстве сиротского дома в Добрянке.

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Апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении экс-депутата законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина будет рассмотрено 17 апреля. Дату назначили в краевом суде. «Апелляционное представление прокуратуры на приговор суда первой инстанции в отношении бывшего депутата заксобрания Прикамья Виктора Плюснина будет рассмотрено в Пермском краевом суде 17 апреля», — пишет «Ъ-Прикамье». Также суд рассмотрит апелляцию надзорного органа на приговор в отношении двух других осужденных: сына Виктора Плюснина Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова. Отец и сын Плюснины, а также Рогожников были признаны судом виновными в отмывании денег и мошенничестве в особо крупном размере. Плюснина-старшего суд приговорил к шести годам условно, его сына к пяти годам условного. Рогожников получил четыре года условно. Все трое не согласились с приговором суди и подали апелляционные жалобы. URA.RU рассказывало, что бывший депутат краевого парламента, его сын, а также бизнесмен Рогожников, попались на махинациях при строительстве сиротского дома в Добрянке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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