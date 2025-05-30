Суд в РФ разрешил забирать машину после пьяной езды

Конституционный суд Российской Федерации признал законной конфискацию автомобиля, находящегося в совместной собственности супругов, после смерти осужденного за неоднократное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом говорится в официальном пресс-релизе КС РФ.
«Смерть лица, совершившего преступление, безотносительно к нахождению транспортного средства в совместной собственности, не лишает данную меру ее изначально преследуемой цели, тем более, если обвинительный приговор вступил в силу при жизни осужденного и на момент смерти переход права собственности из частной в публичную уже состоялся», — отмечается в пресс-релизе.
Суд рассмотрел жалобу жительницы Абакана, чей супруг в 2023 году был осужден за повторную езду в нетрезвом виде. Мужчина получил наказание в виде исправительных работ, а совместно нажитый автомобиль был конфискован. Через два месяца после вступления приговора в силу мужчина скончался, однако судебные приставы изъяли транспортное средство. Конституционный суд подтвердил, что данная мера остается правомерной и после смерти осужденного, даже если автомобиль принадлежит обоим супругам.
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