Отец певца Шарлота рассказал о состоянии сына в колонии

Отец Шарлота Валерий: самочувствие сына улучшилось в колонии-поселении
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Отец Шарлота рассказал о готовящемся обжаловании приговора
Отец Шарлота рассказал о готовящемся обжаловании приговора Фото:

Состояние певца Эдуарда Шарлота, осужденного по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, улучшилось после его перехода в колонию-поселение в Тольятти. Об этом сообщил его отец Валерий. 

«Перевели в колонию-поселение. <...> Здесь ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было», — рассказал Валерий агентству РИА Новости. 

Отец артиста сообщил, что виделся с сыном лишь один раз, поскольку этому мешают значительное расстояние и длительные очереди. В настоящее время готовится обжалование вынесенного приговора. Валерий подчеркнул, что апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде не учла их аргументы по вопросу статьи, касающейся оскорбления чувств верующих.

Ранее Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Артист был признан виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 

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Состояние певца Эдуарда Шарлота, осужденного по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, улучшилось после его перехода в колонию-поселение в Тольятти. Об этом сообщил его отец Валерий.  «Перевели в колонию-поселение. <...> Здесь ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было», — рассказал Валерий агентству РИА Новости.  Отец артиста сообщил, что виделся с сыном лишь один раз, поскольку этому мешают значительное расстояние и длительные очереди. В настоящее время готовится обжалование вынесенного приговора. Валерий подчеркнул, что апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде не учла их аргументы по вопросу статьи, касающейся оскорбления чувств верующих. Ранее Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Артист был признан виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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