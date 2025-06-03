Отец певца Шарлота рассказал о состоянии сына в колонии

Состояние певца Эдуарда Шарлота, осужденного по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, улучшилось после его перехода в колонию-поселение в Тольятти. Об этом сообщил его отец Валерий.
«Перевели в колонию-поселение. <...> Здесь ему более комфортно, чем в СИЗО. Ему сейчас лучше, чем было», — рассказал Валерий агентству РИА Новости.
Отец артиста сообщил, что виделся с сыном лишь один раз, поскольку этому мешают значительное расстояние и длительные очереди. В настоящее время готовится обжалование вынесенного приговора. Валерий подчеркнул, что апелляционная инстанция в Нижнем Новгороде не учла их аргументы по вопросу статьи, касающейся оскорбления чувств верующих.
Ранее Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Артист был признан виновным по статьям о реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповедания.
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