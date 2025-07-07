На форуме «Народного фронта» подвели итоги трех лет помощи бойцам СВО

На форуме «Народного фронта», который прошел в национальном центре «Россия», подвели итоги трех лет работы по поддержке участников специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вручил награды участникам гуманитарной миссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Мы будем постоянно получать от ребят на передовой обратную связь о том, что им в первую очередь необходимо и оперативно решать все возникающие проблемы. Доверие президента дает нам новые силы для развития и роста. Недавно мы сделали сервис ежемесячной подписки, позволяющей регулярно переводить посильную сумму», — рассказал руководитель исполнительного комитета «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
Отмечается, что тысячи людей уже воспользовались сервисом регулярной поддержки, а общественный интерес к помощи участникам спецоперации остается высоким, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост инициативы. Кроме того, представители «Народного фронта» продолжают собирать обратную связь от военнослужащих и оперативно реагировать на их потребности.
Ранее, на форуме «Все для Победы!», организованном «Народным фронтом», президент Владимир Путин отметил вклад волонтеров организации. Он подчеркнул, что движение стало массовым благодаря искреннему служению Отечеству.
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