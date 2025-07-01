Премьер Украины обиделся на Запад из-за российских активов

Шмыгаль заявил, что заморозка российских активов Западом незаконна
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По словам Шмыгаля, Украина будет настаивать на использовании российских замороженных активов для восстановления страны
По словам Шмыгаля, Украина будет настаивать на использовании российских замороженных активов для восстановления страны Фото:

Решение западных стран о заморозке российских иностранных активов является незаконным и было принято на политическом уровне. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы», — сказал Шмыгаль, комментируя действия западных государств по ограничению доступа России к ее зарубежным финансовым ресурсам. Его слова приводит испанская газета Pais.

По словам украинского премьера, он намерен добиваться полной конфискации российских активов в рамках IV Международной конференции ООН по финансированию развития, которая проходит в Севилье. Шмыгаль подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на передаче этих средств для восстановления страны и покрытия ущерба, нанесенного боевыми действиями. 

В октябре прошлого года лидеры G7 договорились о кредите для Украины в 50 млрд долларов, который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных российский активов. Из этой суммы США обязались выделить 20 млрд долларов, остальные 30 млрд будут предоставлены совместными усилиями G7 и ЕС. После начала специальной военной операции Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму около 300 млрд долларов, из которых порядка 5-6 млрд долларов находятся в США, а большая часть — в Европе, в том числе 210 млрд на платформе Euroclear в Бельгии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о немедленных шагах Москвы в случае конфискации активов на Западе, передает RT.

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Решение западных стран о заморозке российских иностранных активов является незаконным и было принято на политическом уровне. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Заморозка российских активов не была законной. Так что можно таким же образом принять второе политическое решение и конфисковать эти активы», — сказал Шмыгаль, комментируя действия западных государств по ограничению доступа России к ее зарубежным финансовым ресурсам. Его слова приводит испанская газета Pais. По словам украинского премьера, он намерен добиваться полной конфискации российских активов в рамках IV Международной конференции ООН по финансированию развития, которая проходит в Севилье. Шмыгаль подчеркнул, что Украина продолжит настаивать на передаче этих средств для восстановления страны и покрытия ущерба, нанесенного боевыми действиями.  В октябре прошлого года лидеры G7 договорились о кредите для Украины в 50 млрд долларов, который будет обслуживаться за счет доходов от замороженных российский активов. Из этой суммы США обязались выделить 20 млрд долларов, остальные 30 млрд будут предоставлены совместными усилиями G7 и ЕС. После начала специальной военной операции Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму около 300 млрд долларов, из которых порядка 5-6 млрд долларов находятся в США, а большая часть — в Европе, в том числе 210 млрд на платформе Euroclear в Бельгии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о немедленных шагах Москвы в случае конфискации активов на Западе, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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