Азербайджан не будет закрывать русские отделения в школах

Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах не стоит на повестке. Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев. Кроме того он отметил, что в школах не хватает учителей по русскому языку.
«При приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50-60 баллов, тогда как по азербайджанскому — более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров», — передает слова Амруллаева агентство Report. Он отметил, что вопрос о закрытии школ пока не стоит в повестке.
По его словам, неважно на какое отделение поступает ученик. Самое главное — это хорошее знание государственного языка. Если ученик учится на бюджете, то школы вправе требовать хорошее знание азербайджанского языка.
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