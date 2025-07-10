Азербайджан не будет закрывать русские отделения в школах

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Русские школы не будут закрываться в Азербайджане, отметил Эмин Амруллаев
Русские школы не будут закрываться в Азербайджане, отметил Эмин Амруллаев Фото:

Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах не стоит на повестке. Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев. Кроме того он отметил, что в школах не хватает учителей по русскому языку.

«При приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50-60 баллов, тогда как по азербайджанскому — более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров», — передает слова Амруллаева агентство Report. Он отметил, что вопрос о закрытии школ пока не стоит в повестке. 

По его словам, неважно на какое отделение поступает ученик. Самое главное — это хорошее знание государственного языка. Если ученик учится на бюджете, то школы вправе требовать хорошее знание азербайджанского языка. 

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Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах не стоит на повестке. Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев. Кроме того он отметил, что в школах не хватает учителей по русскому языку. «При приеме учителей на работу кандидаты по русскому отделению набирают максимум 50-60 баллов, тогда как по азербайджанскому — более 80. Однако мы вынуждены брать на работу учителей с такими показателями из-за нехватки кадров», — передает слова Амруллаева агентство Report. Он отметил, что вопрос о закрытии школ пока не стоит в повестке.  По его словам, неважно на какое отделение поступает ученик. Самое главное — это хорошее знание государственного языка. Если ученик учится на бюджете, то школы вправе требовать хорошее знание азербайджанского языка. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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