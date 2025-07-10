Политолог: НАТО невыгодно «взрывать» Азербайджан

Для НАТО провоцировать вооруженный конфликт в Закавказье бессмысленно. Как объяснил в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, это заведомо проигрышная авантюра.
«В Азербайджане том же 11 миллионов жителей. Например, на Украине по данным переписи 2020-2021 годов было 40 или даже 45 миллионов. После распада СССР на Украине ВВП никак не вырос, в Азербайджане — больше, но все равно это не сопоставимые показатели по сравнению с Россией. А поддержку извне нужно туда еще как-то доставить. В Закавказье очень сложная логистика. Это не Польша и не Германия с портами, авиабазами и прочим, откуда идет помощь Украине», — отметил Силаев.
Конфликт в отношениях России и Азербайджана возник в конце 2024 года после крушения в Казахстане пассажирского самолета, летевшего из Баку в Грозный. Лайнер был поражен средства ПВО в ходе отражения атаки БПЛА, но пилоты смогли дотянуть до казахстанского города Актау. Однако при заходе на посадку самолет разбился. Президент РФ Владимир Путин принес извинения своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Очередной конфликт произошел из-за массовых задержаний представителей
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