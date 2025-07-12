12 июля 2025

Еврокомиссия срочно готовит ответные меры на пошлины США

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Франции и глава ЕС будут пытаться договориться с Трампом
Президент Франции и глава ЕС будут пытаться договориться с Трампом Фото:

Франция и Еврокомиссия выступили против введения США новых таможенных пошлин на европейские товары. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа», — написал Макрон на своей странице в X. По его оценке, Евросоюзу необходимо проявить максимальную решимость в защите собственных экономических интересов.

Президент Франции подчеркнул, что ответные меры со стороны ЕС будут приняты, если Брюсселю не удастся договориться с Вашингтоном до начала действия новых тарифов. Макрон также отметил, что дальнейшая позиция Евросоюза будет зависеть от исхода переговоров с американской стороной.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа на товары из ЕС вводился пошлина в 30%. Об этом Трамп предупредил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в письме. Позже американский лидер опубликовал послание в своей соцсети Truth Social.

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Франция и Еврокомиссия выступили против введения США новых таможенных пошлин на европейские товары. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. «Совместно с председателем Европейской комиссии Франция выражает решительное несогласие с вводимыми таможенными пошлинами в размере 30%, которые будут применяться к экспорту из Европейского союза в США с 1 августа», — написал Макрон на своей странице в X. По его оценке, Евросоюзу необходимо проявить максимальную решимость в защите собственных экономических интересов. Президент Франции подчеркнул, что ответные меры со стороны ЕС будут приняты, если Брюсселю не удастся договориться с Вашингтоном до начала действия новых тарифов. Макрон также отметил, что дальнейшая позиция Евросоюза будет зависеть от исхода переговоров с американской стороной. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа на товары из ЕС вводился пошлина в 30%. Об этом Трамп предупредил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в письме. Позже американский лидер опубликовал послание в своей соцсети Truth Social.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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