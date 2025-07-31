Россия инициирует неформальное заседание Совета Безопасности ООН в начале августа для обсуждения последствий «курской авантюры» ВСУ. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Украинская армия отступает на всех фронтах, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О ее итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета Безопасности по „формуле Аррии“ в начале августа», — заявил Полянский, выступая на заседании СБ ООН, созванном по инициативе Москвы.
Дипломат также отметил, что у Киева отсутствуют какие-либо стратегические преимущества, позволяющие диктовать условия на переговорах. «Нет и не будет, сколько бы натовские страны вместе ни тужились», — добавил он. Полянский подчеркнул, что Россия с первого дня конфликта остается открытой для мирного урегулирования, подтверждая готовность достичь целей специальной военной операции дипломатическими методами.
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