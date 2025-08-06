Жена погибшего Александра Гришина раскрыла результаты экспертизы о гибели супруга

Информация о том, что трагически погибший под колесами электрички Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия недостоверна. Об этом заявила вдова комментатора Анастасия в своем видеообращении, опубликованном в личном блоге покойного.
«Я хочу особую благодарность — в кавычках — выразить некоторым журналистам (не всем), кто распространил просто непроверенные, лживые „факты“ о гибели, о причинах и обстоятельствах гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что алкогольного опьянения нет» — заявила вдова. К журналистам она обратилась через личный блог покойного.
В ролике Анастасия продемонстрировала официальные документы судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие отсутствие алкоголя в крови погибшего. Она назвала тех, кто распространил недостоверную информацию позором.
Ранее в результате несчастного случая погиб спортивный комментатор Александр Гришин. Ряд изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что 47-летний Гришин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.