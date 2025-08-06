Жена погибшего Александра Гришина раскрыла результаты экспертизы о гибели супруга

Вдова Гришина: информация о том, что он был пьян, недостоверна
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Заявления о том, что на момент гибели Гришин был пьян, опровергли
Заявления о том, что на момент гибели Гришин был пьян, опровергли Фото:

Информация о том, что трагически погибший под колесами электрички Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия недостоверна. Об этом заявила вдова комментатора Анастасия в своем видеообращении, опубликованном в личном блоге покойного.

«Я хочу особую благодарность — в кавычках — выразить некоторым журналистам (не всем), кто распространил просто непроверенные, лживые „факты“ о гибели, о причинах и обстоятельствах гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что алкогольного опьянения нет» — заявила вдова. К журналистам она обратилась через личный блог покойного.

В ролике Анастасия продемонстрировала официальные документы судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие отсутствие алкоголя в крови погибшего. Она назвала тех, кто распространил недостоверную информацию позором.  

Ранее в результате несчастного случая погиб спортивный комментатор Александр Гришин. Ряд изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что 47-летний Гришин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

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Информация о том, что трагически погибший под колесами электрички Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения в момент происшествия недостоверна. Об этом заявила вдова комментатора Анастасия в своем видеообращении, опубликованном в личном блоге покойного. «Я хочу особую благодарность — в кавычках — выразить некоторым журналистам (не всем), кто распространил просто непроверенные, лживые „факты“ о гибели, о причинах и обстоятельствах гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что алкогольного опьянения нет» — заявила вдова. К журналистам она обратилась через личный блог покойного. В ролике Анастасия продемонстрировала официальные документы судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие отсутствие алкоголя в крови погибшего. Она назвала тех, кто распространил недостоверную информацию позором.   Ранее в результате несчастного случая погиб спортивный комментатор Александр Гришин. Ряд изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что 47-летний Гришин якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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