Власти Израиля назвали фейком информацию о голоде в секторе Газа

Доклад ООН о голоде в секторе Газа является сфабрикованным и подготовленным в интересах палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступили в МИД Израиля.
«IPC только что опубликовала „специально сфабрикованный“ доклад, подогнанный под фальшивую кампанию ХАМАС», — говорится в сообщении на сайте министерства. В ведомстве заявили, что весь документ основан на ложных данных, которые были распространены через организации с корыстными интересами.
Сообщалось, что с начала конфликта в сектор Газа было доставлено более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью. В МИД Израиля подчеркнули, что массовый поток помощи в последние недели обеспечил анклав основными продуктами питания и привел к резкому снижению цен на местных рынках.
В качестве подтверждения своих слов израильская сторона заявила, что законы спроса и предложения доказывают отсутствие голода в регионе. Таким образом, в МИД Израиля категорически опровергли выводы ООН о катастрофической продовольственной ситуации в секторе Газа.
