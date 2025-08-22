Власти Израиля назвали фейком информацию о голоде в секторе Газа

МИД Израиля отверг доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его сфабрикованным
В Израиле отвергли наличие голода в секторе Газа
Доклад ООН о голоде в секторе Газа является сфабрикованным и подготовленным в интересах палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступили в МИД Израиля.

«IPC только что опубликовала „специально сфабрикованный“ доклад, подогнанный под фальшивую кампанию ХАМАС», — говорится в сообщении на сайте министерства. В ведомстве заявили, что весь документ основан на ложных данных, которые были распространены через организации с корыстными интересами.

Сообщалось, что с начала конфликта в сектор Газа было доставлено более 100 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью. В МИД Израиля подчеркнули, что массовый поток помощи в последние недели обеспечил анклав основными продуктами питания и привел к резкому снижению цен на местных рынках.

В качестве подтверждения своих слов израильская сторона заявила, что законы спроса и предложения доказывают отсутствие голода в регионе. Таким образом, в МИД Израиля категорически опровергли выводы ООН о катастрофической продовольственной ситуации в секторе Газа.

