Появились видео с первыми освобожденными заложниками в секторе Газа

В социальных сетях появились первые видеоматериалы с освобожденными заложниками из сектора Газа. На кадрах видно, как людей садят в машину, чтобы отвезти к израильским военным.
«ХАМАС передал троих заложниц Красному Кресту в Газе», — подписала видео одна из пользователей социальной сети Х. Кадры она опубликовала на своей странице.
Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что первые заложники, находящиеся в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены 19 января. Там добавили, что освобождение возможно при условии, что израильское правительство одобрит условия договоренности с ХАМАС.
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