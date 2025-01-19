Появились видео с первыми освобожденными заложниками в секторе Газа

ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложниц
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В секторе Газа освободили первых заложников
В секторе Газа освободили первых заложников Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В социальных сетях появились первые видеоматериалы с освобожденными заложниками из сектора Газа. На кадрах видно, как людей садят в машину, чтобы отвезти к израильским военным.

«ХАМАС передал троих заложниц Красному Кресту в Газе», — подписала видео одна из пользователей социальной сети Х. Кадры она опубликовала на своей странице.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что первые заложники, находящиеся в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены 19 января. Там добавили, что освобождение возможно при условии, что израильское правительство одобрит условия договоренности с ХАМАС.

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В социальных сетях появились первые видеоматериалы с освобожденными заложниками из сектора Газа. На кадрах видно, как людей садят в машину, чтобы отвезти к израильским военным. «ХАМАС передал троих заложниц Красному Кресту в Газе», — подписала видео одна из пользователей социальной сети Х. Кадры она опубликовала на своей странице. Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что первые заложники, находящиеся в плену у боевиков палестинского движения ХАМАС, могут быть освобождены 19 января. Там добавили, что освобождение возможно при условии, что израильское правительство одобрит условия договоренности с ХАМАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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