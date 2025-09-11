Девять человек погибли в результате сильных наводнений на острове Бали

На острове Бали в Индонезии произошло одно из самых сильных наводнений за всю историю региона. Число погибших в результате наводнения достигло девяти человек. Об этом сообщает Reuters.
«Наводнения на индонезийском курортном острове Бали на этой неделе унесли жизни по меньшей мере девяти человек», — пишет Reuters. Стихийное бедствие стало следствием продолжительных ливней, которые не прекращались с вечера 9 сентября. Потоки воды с большой скоростью устремились по улицам, снося автомобили, разрушая опоры связи и нанося серьезный ущерб инфраструктуре. В некоторых районах уровень воды поднялся до двух-трех метров, что вынудило местных жителей передвигаться по пояс в воде.
Сильнее всего от стихии пострадала столица острова — город Денпасар. Именно здесь разрушились два здания, под завалами которых погибли четверо местных жителей. Кроме того, в округе Джембрана были эвакуированы 85 человек, чьи дома оказались затоплены. Спасательные работы осложнены из-за перекрытых дорог и затрудненного доступа к пострадавшим районам.
Наводнение нанес серьезный ущерб транспортной и коммуникационной инфраструктуре Бали. Доступ к международному аэропорту, расположенному неподалеку от Денпасара, временно ограничен. Дороги, ведущие к аэропорту и другим важным объектам, перекрыты из-за высокого уровня воды и разрушенных участков. К месту бедствия были направлены около 200 сотрудников экстренных служб.
