Число пострадавших от взрыва цистерны в Мехико возросло до 90

Инцидент произошел в густонаселенном районе Истапалапа
Инцидент произошел в густонаселенном районе Истапалапа

Число пострадавших от взрыва автоцистерны с газом в восточной части Мехико возросло до 90 человек. Четверо скончались на месте происшествия. Об этом сообщает глава правительства Мехико Клара Бругада.

«Четыре человека погибли. 90 пострадали», — пишет Бругада в соцсети X. Инцидент произошел в густонаселенном районе Истапалапа. Десять человек, ранее госпитализированных с травмами, уже выписаны из больницы. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии.

Ранее сообщалось, что в Мехико в результате взрыва газовой автоцистерны пострадали 57 человек. Цистерна объемом 49,3 тысячи литров перевернулась, после чего последовала серия взрывов. На месте аварии работают спасательные службы, бригады скорой помощи и задействованы вертолеты.

