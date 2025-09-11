Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов на рейсы в Краснодар, аэропорт которого впервые за три года после начала строительства инфраструктуры вновь открылся для регулярных полетов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
С 17 сентября прямые рейсы в столицу Кубани будут выполняться из Москвы, с 19 сентября — из Санкт-Петербурга. С 27 сентября рейсы появятся из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, а с 28 сентября — из Казани и Новосибирска. На начальном этапе между Москвой и Краснодаром планируется от 1 до 3 рейсов в день, с перспективой увеличения до пяти. Рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга станут ежедневными, из Казани, Красноярска, Новосибирска и Уфы — 3–4 раза в неделю.
Стартовая цена билета на рейс из Москвы до Краснодара — 16 336 рублей. Стоимость багажа составит 3 988 рублей. С информацией на сервисе по поиску билетов ознакомился корреспондент URA.RU.
В ближайшие дни авиакомпания намерена открыть продажу билетов на международные направления из Краснодара, включая Ереван, Стамбул и Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Полеты по зарубежным маршрутам планируют восстановить к концу сентября. Актуальное расписание доступно на сайте «Аэрофлота».
Об открытии аэропорта в Краснодаре стало известно 11 сентября. Авиагавань начала свою работу впервые с начала специальной военной операции на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.