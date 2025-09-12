Захарова пообещала ответ Дании за производство ракетного топлива для Киева

Россия намерена принять меры в ответ на планы запуска производства ракетного топлива для Украины в Дании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности», — заявила Захарова. Она подчеркнула, что Россия внимательно следят за развитием ситуации вокруг будущего завода.
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявлял, что размещение производства ракетного топлива для ВСУ на датской территории может сделать Копенгаген прямым участником конфликта на Украине. В июне 2025 года Дания и Украина подписали соглашение о запуске украинских производств дронов и ракет в стране, а для поддержки этих проектов выделено 500 млн крон.
