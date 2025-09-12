Стали известны детали завещания Джорджо Армани

Известный итальянский модельер Джорджо Армани поручил своим наследникам продать долю в модном доме Armani, предоставив приоритет таким компаниям, как LVMH, L»Oreal и Essilor Luxottica. Это следует из завещания дизайнера, вскрытого в Милане после его похорон. Альтернативным вариантом развития бренда Армани назвал проведение первичного размещения акций (IPO) на бирже.
«Покойный дизайнер Джорджо Армани поручил своим наследникам постепенно продать модный бренд, который он создал 50 лет назад, или вывести его на фондовый рынок», — говорится в сообщении Reuters со ссылкой на содержание документа. Он посоветовал продать долю таким брендам, как LVMH, L»Oreal, Essilor Luxottica или другой компании с аналогичным статусом, которую определит специальный фонд.
Согласно условиям завещания, наследники должны в течение полутора лет продать 15% акций итальянского модного дома выбранной компании. В течение следующих трех-пяти лет предполагается продажа дополнительной доли в размере от 30% до 54,9% тому же покупателю. В случае проведения IPO фонд, учрежденный Армани, сохранит не менее 30,1% акций. Управляющий партнер Панталео делль Орко и фонд получат суммарно 70% голосующих прав в группе Armani.
Джорджо Армани скончался 4 сентября в возрасте 91 года. Его уход произошел за несколько недель до празднования 50-летия бренда, к которому уже началась подготовка. Решения модельера о будущем компании были оформлены в двух завещаниях, оба документа были вскрыты нотариусом после похорон дизайнера, сообщили ранее в миланском нотариальном архиве, передает «Национальная служба новостей».
